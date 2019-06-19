Чубайс и российский олигарх поссорились и обменялись анекдотами

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс ответил на критику владельца НЛМК Владимира Лисина анекдотом про женщину. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его словам, заявление Лисина напоминает старый анекдот про то, что «умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны». Такие слова Чубайс передал через своего представителя.

Вскоре после этого Лисин ответил на слова оппонента «свежим» анекдотом: «Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки». Свои слова он также передал через представителя.

Ранее сообщалось, что Лисин раскритиковал Чубайса за публичное навешивание ярлыков «неправильных олигархов» на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. Его слова касались заявления главы «Роснано», сделанного в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Тогда, говоря о развитии возобновляемой энергетики, Чубайс сказал, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики, который и сохранит ее глобальной энергетической державой в неограниченном будущем».

Лисин подчеркнул, что право членов союза открыто высказывать мнение вовсе не означает право навешивать ярлыки «неправильных олигархов» в том случае, если его мнение не совпадает с позицией большинства.

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