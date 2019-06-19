Олигарх заступился за «неправильных олигархов» перед Чубайсом

Владелец НЛМК Владимир Лисин раскритиковал председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса за публичное навешивание ярлыков «неправильных олигархов». Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

На заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в среду, 19 июня, Лисин попросил союз оценить высказывания Чубайса с точки зрения этики. «Он сказал, что все — неправильные олигархи, а он один правильный», — пояснил Лисин.

Речь идет о словах Чубайса, сказанных в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума. Говоря о развитии возобновляемой энергетики, председатель «Роснано» заявил в интервью, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики, который и сохранит ее глобальной энергетической державой в неограниченном будущем».

По мнению Лисина, своими высказываниями Чубайс противопоставляет «свою якобы правильную позицию [для продвижения России вперед] сопротивлению некоторых олигархов». Владелец НЛМК подчеркнул, что право членов союза открыто высказывать свое мнение не означает право приклеивать ярлыки «неправильных олигархов», если его мнение не совпадает с позицией большинства.

Лисин является одним из богатейших людей России. В рейтинге журнала Forbes он занимает вторую строчку с состоянием в 21,3 миллиарда долларов.

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