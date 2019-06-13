Новый налог Чубайса назвали неподходящим для России

Предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом углеродный налог не применим в российских реалиях и может привести к росту цен, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, которого цитирует официальный сайт нижней палаты парламента.

По словам Завального, Россия является «одной из самых чистых стран развитого мира» по показателям выбросов углекислого газа и «с точки зрения давления на мировой климат». Примерно 35 процентов произведенной электроэнергии приходится на атомную и гидроэнергетику, что считается хорошим показателем по сравнению с другими странами, в частности с Китаем.

«Можно с уверенностью сказать, что энергетика России — практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог [для предприятий, не выполняющих экологические нормы при производстве] для России не так актуален, как в других странах», — отметил депутат.

В подстегивании развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Россия, по словам Завального, не нуждается. Солнечная и ветровая генерация уместны только в тех регионах, где нет доступа к центральному энергоснабжению, и только в качестве «поддерживающих» источников энергии. В противном случае использование ВИЭ будет экономически нецелесообразным из-за доступности углеводородов и отсутствия в России необходимых технологий.

В конечном итоге неразумное использование ВИЭ вместо традиционной энергетики приведет к подорожанию электроэнергии для промышленных предприятий, а значит, и их продукции, считает Завальный.

Его коллега, замглавы комитета по энергетике Валерий Селезнев, в интервью RT заявил, что углеродный налог актуален для стран, не имеющих собственных месторождений углеводородов. «В нашей их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — отметил Селезнев.

По его словам, введение подобного налога приведет к подорожанию потребительских товаров. «По сути, Чубайс предлагает один из вариантов ухудшения положения — обложить налогом то, что у нас, наоборот, должно получать всевозможные преференции», — заключил депутат.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснано» Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, которым облагались бы предприятия, не выполняющие нормы по вредным выбросам при производстве. Главными плательщиками нового налога могли стать энергетики и металлурги. При этом, по словам Чубайса, в России не выработаны механизмы измерения вредных выбросов, поэтому ставки налога в первое время должны быть символическими.

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