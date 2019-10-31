Чубайс пообещал оставить Tesla без денег «Роснано»

«Роснано» продаст акции американского автопроизводителя Tesla, когда их стоимость достаточно вырастет. Об этом заявил председатель правления российской компании Анатолий Чубайс, передает РИА Новости.

Владельцем небольшой доли компании Илона Маска «Роснано» оказалось в феврале этого года. Тогда Tesla купила компанию Maxwell Technologies, которая ранее приобрела компанию Nesscap. В последнюю в 2011 году инвестировало «Роснано», в итоге компания стала владельцем менее 0,2 процента акций Maxwell.

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По словам Чубайса, в результате последней сделки «Роснано» стало владельцем сотой доли процента акций Tesla, поэтому теперь инвестицию рассматривают как «чисто финансовую».

«И, конечно, мы следим за курсом акций Tesla. Мы выберем правильный момент и, скорее всего, прекратим участие в этой компании», — пообещал Чубайс, отметив, что «Роснано» не ищет возможности приобрести миноритарные доли в иностранных компаниях. Целью компании он назвал поиск и поддержку перспективных компаний на ранней стадии.

В середине октября сообщалось, что российские частные инвесторы с накоплениями меньше 1,4 миллиона рублей избегают иностранных активов, в том числе таких популярных, как Apple, Amazon, Facebook, Mastercard и Tesla. Вместо этого они предпочитают вкладывать в крупные и наиболее стабильные российские компании.

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