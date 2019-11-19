Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела». Об этом пишет Harper's Bazaar.

На размещенных в сети снимках женщина запечатлена в вечернем платье Alexander McQueen с вырезом на спине, которое расшито черным кружевом поверх основы из ткани телесного цвета. Свой образ Миддлтон дополнила черными туфлями-лодочками, серьгами с жемчугом и черным бархатным клатчем.

Мероприятие состоялось в лондонском театре Палладиум. Оно проводится ежегодно с целью сбора средств для Королевской благотворительной организации. В рамках шоу, в частности, выступили Cirque du Soleil, Фрэнк Скиннер, Flo & Joan и другие.

11 ноября герцогиня Кембриджская вышла в свет с популярным в 1990-х годах ободком на голове. Ее образ дополняли жемчужные серьги, черный бархатный пояс и ободок, расшитый горным хрусталем. Аксессуар для волос испанского бренда Zara, выбранный Миддлтон, стоит 17,99 фунта стерлингов (1470 рублей).

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