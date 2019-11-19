Министр обороны Молдавии оказался поклонником ополченцев Донбасса

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Новый министр обороны Молдавии Виктор Гайчук является сторонником ополченцев Донбасса. На это обратили внимание украинские СМИ, распространив на YouTube видеозапись выступления политика на канале Omega TV в 2016 году.

На видеозаписи Гайчук выступает в защиту сохранения в Молдавии армии, отвечая на вопрос, зачем она нужна стране, «если мы не победим»? В ответ он привел пример Донбасса, отметив, что в самопровозглашенных республиках всего около 10 тысяч военнослужащих, что сопоставимо с армией Молдавии. Тем не менее на протяжении нескольких лет ополченцам удается противостоять украинской армии, численность которой составляет около 168 тысяч человек.

Гайчук объяснил это тем, что «дух и вера» более эффективны на войне, чем все остальное. «Если боец верит в своего командира, любит Родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника», — заявил он.

Виктор Гайчук стал министром обороны Молдавии 14 ноября, войдя в состав нового правительства страны под руководством Иона Кику. До этого он занимал посты советника президента Игоря Додона и секретаря Высшего совета безопасности.

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