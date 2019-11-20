Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что сирийские ПВО сбили несколько ракет над южными окрестностями города. О том, что в городе слышны мощные взрывы, также сообщило РИА Новости. Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова к возобновлению операции в Сирии, если Россия и США не выполнят взятых на себя обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности. По его словам, Москва и Вашингтон «на сегодняшний день не выполнили» свои обещания.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого 1 ноября Россия и Турция приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы.

22 октября лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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