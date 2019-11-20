Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль

Ракетная атака на Дамаск, отраженная сирийскими ПВО, была совершена со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что пуски осуществлялись самолетами из района Голанских высот. Как сообщает «Интерфакс», их целью мог быть военный объект на территории Сирии, который используется Ираном.

В свою очередь, израильская армия сообщила, что атаковала несколько целей в Сирии, большинство из которых якобы принадлежит Ирану. Отмечается, что это было сделано в ответ на обстрел Израиля.

Ранее сообщалось, что сирийские средства противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску. ПВО сбили несколько ракет над южными окрестностями города.

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