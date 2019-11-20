Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции. Об этом сообщает издание Rundfunk Berlin-Brandenburg.

По данным полиции, происшествие произошло в клинике Schlosspark, которая находится рядом с дворцом Шарлоттенбург в Берлине. Во время выступления к Вайцзеккеру подошел мужчина и ранил его ножом.

От полученных ранений 59-летний врач скончался. Также был ранен один из посетителей лекции, который пытался помешать нападавшему. На данный момент подозреваемый уже задержан. Мотивы его поступка пока неясны.

Фриц фон Вайцзеккер занимал пост главного врача клиники Schlosspark с 2005 года. Его отец, Рихард фон Вайцзеккер, был президентом Германии с 1984 по 1994 год.

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