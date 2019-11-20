Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Во время мероприятия над мостом развевались флаги самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), отмечает журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что мост открывается за несколько дней до запланированной изначально даты: «Ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать?» При этом глава государства указал на то, что ход переговоров по восстановлению моста был настолько тяжелым, что итоговая договоренность «казалась чудом».

Президент отметил, что о восстановлении моста его просили каждый раз, когда он приезжал в Донбасс. Говоря о последствиях проделанной работы, он отметил, что по мосту смогут проехать кареты скорой помощи, кроме того, это значительно облегчит жизнь местному населению. Однако «танк проехать не сможет — мост слишком узкий для этого», добавил он.

Позже Зеленский указал на то, что во время открытия видел флаги, «которые никакого отношения к Украине не имеют». «В ближайшее время у нас еще одна задача все же это убрать. Мы — украинцы, и у нас желто-синий флаг», — заявил он.

Мост через реку Северский Донец, который является единственной переправой, через которую осуществлялось автомобильное движение из Станицы Луганской, находящейся под контролем украинских властей, в областной центр, занятый сторонниками ЛНР, был уничтожен в январе 2015 года. Договоренностей о его восстановлении не могли достигнуть несколько лет.

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