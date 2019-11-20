Пропавшую на Кубани девочку в казачьей форме пытались убить

Пропавшую на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края) девятилетнюю девочку пытались убить. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По первоначальным данным, девочка случайно упала в яму общественного туалета, откуда после не смогла выбраться. Однако, как отмечает следственное управление (СУ) СКР, у потерпевшей, помимо переохлаждения, врачи обнаружили телесные повреждения.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Девочка, которая вышла погулять в казачьей форме, исчезла на хуторе Родниковском 18 ноября. К поискам ребенка приступили полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Сутки спустя после пропажи ребенка обнаружил один из полицейских — девочка находилась в выгребной яме на территории местного дома культуры.

Ее госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru