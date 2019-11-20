Россияне назвали справедливую сумму компенсации за гибель близких

Россияне считают, что 8,8 миллиона рублей являются справедливой выплатой в качестве возмещения морального вреда при гибели близких, а также при причинении вреда здоровью в результате несчастного случая. Об этом сообщили в комиссии по вопросам определения размеров компенсации морального вреда при Ассоциации юристов России (АЮР), передает ТАСС.

В комиссии также рассказали, что средний размер выплаты изменяется от 2,55 миллиона до 17,11 миллиона в зависимости от вида и обстоятельств случая. В АЮР отметили, что на практике размер средней компенсации в 2018 году составил 82 тысячи рублей.

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Согласно российским законам, пострадавший от несчастного случая имеет право не только на компенсацию материального ущерба, но и на компенсацию морального вреда. Сумма ущерба рассчитывается на основе реальных материальных потерь и затрат пострадавшего, однако «ориентиров для компенсации» морального вреда не предусмотрено — это разовая выплата и ее размер определяет суд, основываясь на субъективном представлении.

Как отметили в ассоциации, исследование комиссии показало, что россияне «достаточно чутко» относятся к обстоятельствам нанесения ущерба, а также ориентируются в вопросах вины и ответственности. Для этого были опрошены 600 респондентов из 76 городов России с населением более 250 тысяч человек.

Ранее в ноябре житель Оренбурга потребовал компенсацию морального ущерба в 100 триллионов рублей к Федеральной службе судебных приставов и компании Mail.Ru Group. Суммой в 100 триллионов рублей он хотел привлечь внимание к несправедливой, по его мнению, блокировке его страницы в социальной сети «Одноклассники».

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