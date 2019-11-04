Россиянин оценил моральный ущерб в 100 триллионов рублей

В Оренбургской области в суд поступило заявление о компенсации морального ущерба на сумму 100 триллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

В прошлом месяце Первомайский районный суд отклонил иск в полном объеме. В настоящий момент решение суда не обжаловано. Каких-либо подробностей иска приставы не привели.

Требование стало абсолютным рекордом в российской судебной практике. К примеру, за год россияне пытались компенсировать себе моральный ущерб на общую сумму 12 миллиардов рублей, однако суды удовлетворили полностью или частично менее 700 исков на сумму 339 миллионов.

Сумма иска более чем в пять раз превышает федеральный бюджет России на 2019 год, который составляет 18 триллионов рублей. Самым богатым человеком в мире считается глава Amazon Джефф Безос. Его состояние, по данным Bloomberg Billionaires Index, составляет 112 миллиардов долларов, что по курсу ЦБ немногим более семи триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус решила не требовать компенсации морального вреда после того, как обнаружила свое фото на надгробии. По словам представляющего ее интересы адвоката Анатолия Кучерены, руководство компании извинилось и объяснило, что не хотело оскорбить актрису, а показывала посетителю выставки работу оборудования.

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