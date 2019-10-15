Диджей Smash простил 2 миллиона рублей избившему его экс-депутату

Андрей Ширман, известный как диджей Smash, заключил мировое соглашение с бывшим депутатом законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем, которые избили его зимой 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Телепнева и Ванкевича обязали выплатить пострадавшему 9 миллионов рублей из суммы в 11 миллионов рублей, которую Свердловский районный суд взыскал с них в марте за моральный вред и понесенные убытки. Уточняется, что артист простил им около 2 миллионов рублей.

Диджей Smash также отметил, что не возражает против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для своих обидчиков. Ранее он публично заявил, что прощает их, поскольку нужно проявлять великодушие.

В феврале 2018 года Телепнев, Ванкевич и Ширман встретились в одном из пермских ночных клубов. После отказа музыканта в просьбе сделать совместное селфи бывший депутат и его друг избили артиста и сломали ему челюсть. После инцидента Телепнева исключили из партии и приговорили к двум годам колонии-поселения.

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