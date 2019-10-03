Россиянка съела пиццу со стеклом и отсудила компенсацию

Жительница Калининграда добилась от руководства кафе выплаты за порез стеклом, которое оказалось в купленной ею пицце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинградского районного суда города.

Сначала женщина получила от компании 100 тысяч рублей в качестве добровольного возмещения ущерба. Потом суд присудил ей 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5,8 тысячи на медицинские расходы. Также организация оштрафована на 52,9 тысячи рублей.

В иске пострадавшая указала, что 19 марта съела пиццу с кальмаром в кафе и почувствовала острую боль в горле, изо рта пошла кровь. Официант вызвал ей скорую помощь. У нее выявили порез пищевода, потребовалась операция и длительная реабилитация. Суд установил, что день инцидента в заведении разбилась полка холодильника в моечном блоке. Сторона ответчика отказывалась признать вину в причинении вреда здоровью женщине. Суд встал на ее сторону и решил, что кафе реализовывало продукты питания, которые не соответствовали требованиям безопасности.

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