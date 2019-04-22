Россиянка поела суши и впала в кому

В Белове Кемеровской области местная жительница съела суши в одном из городских кафе и попала в больницу. Об этом сообщает «Сибдепо».

По информации издания, медики не смогли оказать пациентке медицинскую помощь и отправили из Белова в Кемерово. Во время транспортировки ее состояние ухудшилось, и женщина впала в кому.

Роспотребнадзор устанавливает все обстоятельства инцидента, пояснили в региональном управлении ведомства.

Медики Кузбасса не подтвердили информацию о Жительнице Белова, якобы впавшей в кому из-за суши, передает РИА Новости. В больнице города заявили, что в скорую таких вызовов не поступало.

Как отмечает «Сибдепо», что ранее в суши, которые готовят в кафе в Кемеровской области, уже находили бактерии группы кишечной палочки.

В 2017 году эксперты центра контроля качества в Санкт-Петербурге подсчитали процент зараженных кишечной палочкой роллов. Бактерии были обнаружены в 30 процентах блюд. Уточняется, что причина заражения связана не с качеством рыбы, а, скорее, с нарушениями условий ее хранения.

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