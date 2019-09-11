Сеть автоматов здоровой еды наказали после отравления сотни москвичей

Компанию Healthy Food, которая продавала продукты питания в офисных центрах Москвы, оштрафовали на сумму около 2 миллионов рублей из-за отравлений покупателей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство вынесло 16 постановлений о назначении административных штрафов. В Роспотребнадзоре отметили, что новых случаев отравления не зарегистрировано.

В июле 91 человек обратился к врачам с острой кишечной инфекцией, все они употребляли продукцию бренда Healthy Food через торговые автоматы ООО «До Луны и обратно».

Вендинговые аппараты сети Healthy Food приостановили работу 16 июля. Сеть кафе Healthy Food отрицала свою связь с массовым отравлением. На хранении по месту производства продукции Healthy Food выявили нарушения, в том числе обнаружена просроченная продукция. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли около 3 тонн сырья и готовой продукции.

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