Число отравившихся едой из вендинговых автоматов москвичей приблизилось к 100

Число зарегистрированных случаев отравления едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 91. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

У 58 заболевших был выявлен сальмонеллез. Уточняется, что выросшее количество зарегистрированных случаев связано не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что к врачам с острой кишечной инфекцией обратился 51 человек. Все они употребляли продукцию под брендом Healthy food через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно".

Вендинговые аппараты сети Healthy Food приостановили работу 16 июля. Сеть кафе Healthy Food опровергла свою связь с массовым отравлением.

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