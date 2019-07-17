Отравившихся едой из вендинговых автоматов москвичей стало вдвое больше

Число зарегистрированных случаев отравления едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 51. Об этом в среду, 17 июля, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.

По информации ведомства, основной диагноз заболевших — сальмонеллез. Всего госпитализировано 26 человек, пятеро из ранее госпитализированных были выписаны с улучшением состояния. Отмечается, что рост числа пациентов связан с поздним обращением за медицинской помощью.

«По результатам факторного опроса установлено, что заболевание связано с употреблением продукции под брендом Healthy Food, приобретенной через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно", размещенные в бизнес-центрах для сотрудников офисов», — говорится в сообщении.

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Вендинговые аппараты сети Healthy Food приостановили работу из-за массового отравления сальмонеллой 16 июля. Как уточнили в Роспотребнадзоре, остановлена работа 22 автоматов с едой в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах. Также опечатано кафе ООО «Горшочек, вари» в торговом центре «АФИМОЛЛ Сити». По данным ведомства, на хранении по месту производства продукции были выявлены нарушения.

В свою очередь сеть кафе здорового питания Healthy Food опровергла свою связь с массовым отравлением москвичей. Ее представитель заявил, что в настоящее время нет фактов, связывающих продукцию сети и ухудшение состояния здоровья людей. Компания начала проверку производства и сырья, в ней примут участие независимые эксперты.

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