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Отравившихся едой из вендинговых автоматов москвичей стало вдвое больше

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Число зарегистрированных случаев отравления едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 51. Об этом в среду, 17 июля, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.

По информации ведомства, основной диагноз заболевших — сальмонеллез. Всего госпитализировано 26 человек, пятеро из ранее госпитализированных были выписаны с улучшением состояния. Отмечается, что рост числа пациентов связан с поздним обращением за медицинской помощью.

«По результатам факторного опроса установлено, что заболевание связано с употреблением продукции под брендом Healthy Food, приобретенной через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно", размещенные в бизнес-центрах для сотрудников офисов», — говорится в сообщении.

Вендинговые аппараты сети Healthy Food приостановили работу из-за массового отравления сальмонеллой 16 июля. Как уточнили в Роспотребнадзоре, остановлена работа 22 автоматов с едой в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах. Также опечатано кафе ООО «Горшочек, вари» в торговом центре «АФИМОЛЛ Сити». По данным ведомства, на хранении по месту производства продукции были выявлены нарушения.

В свою очередь сеть кафе здорового питания Healthy Food опровергла свою связь с массовым отравлением москвичей. Ее представитель заявил, что в настоящее время нет фактов, связывающих продукцию сети и ухудшение состояния здоровья людей. Компания начала проверку производства и сырья, в ней примут участие независимые эксперты.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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