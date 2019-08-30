Полсотни россиян отравились суши из доставки

По факту отравления 63 жителей Самары суши из доставки еды заведено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительной информации областного управления Роспотребнадзора, у пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция на фоне заражения сальмонеллой, которая предположительно была в еде.

Компания по доставке суши и пиццы Farfor написала в своей группе во «ВКонтакте», что в Самаре на одной из кухонь заведения были нарушены санитарные правила, по результатам анализов у нескольких сотрудников выявлены кишечные инфекции группы ротавирус. Во время работы симптомов болезни у них не наблюдалось.

В организации отметили, что связывались с потребителями, которые совершали заказы 23 и 24 августа, и узнавали подробности произошедшего. «На данный момент муссируется тема о сырой рыбе в роллах. Хотим пояснить, что пострадавшие клиенты заказывали блюда с термической обработкой и они не содержат сырой рыбы», — говорится в публикации.

Предприятие временно закрыло производство в городе.

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