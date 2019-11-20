Вылетевший в Киев пилот по ошибке объявил пассажирам о прибытии в Москву

Пилот авиакомпании Wizzair перепутал город прибытия в ходе обращения к пассажирам воздушного судна. Видеозапись инцидента появилась на YouTube.

На размещенных в сети кадрах запечатлен процесс руления самолета по взлетно-посадочной полосе, за кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве, а спустя несколько секунд поправляет себя, извиняется и называет Киев.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 18 ноября, на рейсе из лондонского аэропорта Лутон в украинскую столицу. В комментариях к видео указано, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время.

9 апреля в самолете авиакомпании British Airways, летевшем рейсом Сингапур — Лондон, началась паника, после того как пилот перепутал кнопки в своей кабине. «Сначала отключились информационные табло и свет, затем выпали кислородные маски и прозвучало объявление с просьбой их надеть», — поделился один из пассажиров. Через несколько минут экипаж призвал пассажиров проигнорировать объявление, так как оно включилось из-за технической ошибки.

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