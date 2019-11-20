Кару Делевинь научили трем техникам испражнения в лесу

Британская актриса Кара Делевинь появилась в телешоу Беара Гриллса Running Wild. Ведущий программы научил ее правильно ходить в туалет в дикой природе, соответствующие кадры появились в Twitter.

Гриллс продемонстрировал актрисе три техники: «навес», «первое свидание» и «второе свидание». На третьей технике Делевинь заявила, что это ужасно, и упала.

В сентябре Кара Делевинь раскрыла подробности съемок программы, заявив, что Гриллс скормил ей крысу.

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