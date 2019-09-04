Звезда «Отряда самоубийц» вспомнила поедание мертвой крысы

Британская актриса и модель Кара Делевинь однажды съела дохлую крысу. Об этом она рассказала в ходе передачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, запись которой опубликована на YouTube-канале шоу.

Она призналась, что всегда была большой поклонницей путешественника и ведущего Беара Гриллса, который прославился благодаря программе «Выжить любой ценой». Артистка отметила, что была готова сделать все, что он попросит, когда Гриллс пригласил ее участвовать в своем шоу.

«Я съела крысу. Мы спускались с холма, и я увидела торчащий хвост. И я такая: "Это что? Крыса?" А он ответил: "Отлично, это наш обед"», — вспомнила Делевинь. Она добавила, что животное пахло не так уж плохо, но определенно было не очень свежим.

4 августа в британской газете The Sun появилась информация о том, что Делевинь тайно обвенчалась с актрисой Эшли Бенсон в Лас-Вегасе. В статье утверждалось, что праздник обошелся знаменитостям в 245 фунтов стерлингов. Позднее стало известно, что артистки, которые начали встречаться летом 2018 года, пока не состоят в официальных отношениях.

Делевинь известна по таким фильмам, как «Отряд самоубийц», «Анна Каренина», «Валериан и город тысячи планет», «Пэн: Путешествие в Нетландию», «Бумажные города» и «Тюльпанная лихорадка».

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