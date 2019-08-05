Тайная свадьба актрис Кары Делевинь и Эшли Бенсон оказалась шуткой

Американская актриса Кара Делевинь и британская актриса Эшли Бенсон не состоят в официальном браке, несмотря на появившиеся в СМИ публикации об их тайной свадьбе. Об этом сообщает E! News.

По словам источника издания, около года назад знаменитости устроили шуточную церемонию, которая не имела юридической силы. Кроме того, в регистрационных базах Лас-Вегаса не удалось найти свидетельство о браке 26-летней Делевинь и 29-летней Бенсон. Сами артистки пока никак не комментируют слухи о том, что они решили узаконить свои отношения.

4 августа в британской газете The Sun появилась информация, что пара тайно обвенчалась в Лас-Вегасе. В статье утверждалось, что праздник обошелся девушкам в 245 фунтов стерлингов. Владелец часовни, в которой проходила свадьба, заявлял, что «они хотели, чтобы все прошло тихо, легко и спокойно».

Слухи о романе между актрисами появились в августе 2018-го. Тогда в сети были опубликованы снимки, на которых девушки обнимались и целовались. Месяцем позднее звезды подтвердили свой роман.

В июле 2019 года поклонники обратили внимание на то, что Эшли Бенсон сделала татуировку с инициалами Кары Делевинь. Они также нашли фотографию, на которой видно, что на теле Делевинь вытатуирована первая буква имени ее девушки.

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