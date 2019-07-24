Актриса из «Милых обманщиц» сделала тату в честь своей девушки Кары Делевинь

Американская актриса Эшли Бенсон сделала татуировку в честь своей девушки, модели и актрисы Кары Делевинь. Соответствующая фотография появилась в Instagram-аккаунте звезды.

Бенсон опубликовала снимок, на котором запечатлена она, и написала о запуске ее новой линии солнцезащитных очков для бренда Prive Revaux. Некоторые подписчики поздравили звезду с новым достижением, а другие же обратили внимание на татуировку. Многие посчитали, что английские буквы C и D означают инициалы Кары Делевинь.

На фанатской странице Делевинь в Twitter напомнили, что на одном из ее снимков можно увидеть, что у актрисы есть татуировка на том же месте. На ней изображена буква A.

Слухи о романе между актрисами появились в августе 2018-го. Тогда в сети были опубликованы снимки, на которых девушки обнимались и целовались. Поклонники также заметили, что Бенсон носит колье с инициалами Делевинь. Месяцем позднее звезды подтвердили, что состоят в отношениях.

Эшли Бенсон наиболее известна по ролям в сериалах «Дни нашей жизни» и «Милые обманщицы». Кара Делевинь появлялась в картинах «Отряд самоубийц», «Тюльпанная лихорадка» и «Валериан и город тысячи планет».

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