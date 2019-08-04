Кара Делевинь и актриса из «Милых обманщиц» тайно обвенчались в Лас-Вегасе

Модель и актриса Кара Делевинь обвенчалась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон, на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, церемония проходила в часовне Маленького Вегаса. Обе невесты были одеты в черное. 29-летняя актриса Бенсон шла к алтарю на каблуках и несла букет невесты.

На церемонии присутствовали только близкие друзья пары. Среди гостей оказались Софи Тернер, Шарлиз Терон и братья Джонас. По данным издания, церемония обошлась девушкам в 245 фунтов стерлингов.

«Они были уверены в том, что делают, и в том, что значат друг для друга. <...> Они хотели, чтобы все прошло тихо, легко и спокойно», — рассказал изданию владелец часовни Майкл Келли.

Ранее стало известно, что Бенсон сделала татуировку в честь своей девушки Делевинь. Девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена она, и написала о запуске ее новой линии солнцезащитных очков для бренда Prive Revaux. Некоторые подписчики поздравили звезду с новым достижением, а другие же обратили внимание на татуировку. Многие посчитали, что английские буквы C и D означают инициалы модели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!