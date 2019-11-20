Украинский политик открестилась от попадания в правительство через постель

Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина опровергла информацию о том, что она попала в правительство через постель. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Facebook.

К записи политик прикрепила фотографию мужа и сына. «Я обожаю свою семью! Похоже, что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен», — написала Клитина.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» на встрече в ресторане с полицейскими начальниками в Кривом Роге обсуждали, что Клитина попала на свою должность через постель. Это следует из нового фрагмента аудиозаписи разговора, который опубликовал их однопартиец Антон Поляков.

Встреча состоялась в ресторане «Околица» в Кривом Роге 25 сентября этого года. От «Слуги народа» присутствовали Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник и Юрий Корявченков с женой. Они общались с начальником днепропетровской полиции Владимиром Огурченко и претендентом на пост главного полицейского Кривого Рога — Сергеем Лукашовым.

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