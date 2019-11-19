Зеленскому предрекли возвращение к игре «хером на баяне»

Бывший депутат Верховной Рады и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вернется к игре «хером на баяне». Видеозапись с этим заявлением опубликована на странице политика в Facebook.
Таким образом политик прокомментировал открытие против него уголовного делопроизводства. Он считает, что это является примером политических репрессий, которые начались с прихода к власти нынешнего главы государства. «Сегодня ту власть, которую народ дал Зеленскому, используют для сведения политических счетов», — возмутился Ляшко.
В связи с этим, уверен Ляшко, репутация президента пострадает, а сам он вернется в ту сферу деятельности, которой занимался раньше. «Играл хером на баяне — туда же и вернется», — сказал он.
Этими словами Ляшко намекнул на один из юмористических номеров, в котором участвовал Владимир Зеленский в годы работы в шоу «Квартал 95». Суть номера заключалась в том, что Зеленский использовал половой орган для игры на фортепьяно.
В понедельник, 18 ноября, Ляшко предъявили подозрение по статье о насилии в отношении государственного деятеля из-за нападения на депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Андрея Геруса. Свои действия он объяснил защитой национальных интересов Украины и заявил, что Зеленский хочет посадить его в тюрьму за то, что он «не дает им продавать Украину».
Статья, по которой политику предъявили обвинения, предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от четырех до семи лет.