Лидеру украинских радикалов пригрозили тюрьмой за нападение на депутата

Лидеру украинской «Радикальной партии» Олегу Ляшко предъявили подозрение по статье о насилии в отношении государственного деятеля из-за нападения на депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Андрея Геруса. Об этом сообщил сам Ляшко на своей странице в Facebook.

Получив подозрение, экс-депутат заявил, что уголовное дело против него было сфальсифицировано по указанию генпрокурора страны Руслана Рябошапки. Свои действия Ляшко объяснил защитой национальных интересов Украины и заявил, что президент Владимир Зеленский хочет посадить его в тюрьму за то, что он «не дает им продавать Украину».

Ляшко также передал заместителю прокурора кипу документов, заявив, что требует от Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро возбудить в отношении Геруса уголовные дела по статьям о госизмене и злоупотреблении властью.

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Статья, по которой политику предъявили обвинения, предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от четырех до семи лет.

7 ноября стало известно, что Ляшко напал на Геруса из-за открытия украинского рынка для российской электроэнергии. Лидер «Радикальной партии», заявил, что «из-за измены Геруса Украина попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора». В то же время Герус предположил, что «забытый всеми Ляшко действовал от имени бизнесмена [Рината] Ахметова, которого не устраивает сниженная на 15 процентов цена электроэнергии и полная готовность страны к зиме». В связи с произошедшим Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело.

Руководство фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, комментируя участие своего депутата в конфликте, выразило мнение, что Герус «должен был зарядить в нос Ляшко сразу же после слова "здрасте"». При этом последствия для депутата после драки все же наступили: с ним провели беседу и «решили направить его на тренинг по дзюдо».

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