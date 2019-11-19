Глава офиса Зеленского пожаловался на отсутствие любви и смутил журналистов

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан провел несколько закрытых встреч с журналистами, в ходе которых вел себя крайне эмоционально. Об этом пишет «theБабель».

Как отмечает издание, во время общения с журналистами Богдан много матерился, после чего его даже попросили начать подбирать слова. Кроме того, глава президентского офиса пожаловался, что его никто не любит.

Встречи состоялись 24 октября и 15 ноября, в них приняли участие около 20 украинских и иностранных журналистов. Встречи проводились в формате «без записи», их цель — донести до прессы позицию офиса президента по основным политическим темам в стране.

Во время встреч обсуждались деятельность фракции партии «Слуга народа», работа правительства и силовых ведомств, а также конфликт Международного валютного фонда с олигархом Игорем Коломойским.

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Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Андрей Богдан якобы подрался с главой СБУ Иваном Бакановым. Отмечалось, что в ходе потасовки глава администрации Владимира Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе. В качестве причины конфликта называлось назначение начальника Главного следственного управления СБУ — чиновники предположительно поддерживали разных кандидатов на эту должность. После этого Богдан опубликовал фотографию, на которой он показан без зубов и с синяками, а позже сделал ее аватаром своего профиля.

Андрей Богдан, которого называют личным адвокатом Коломойского, был назначен на свой пост 21 мая этого года. По данным журналистов, он попадает под действие украинского люстрационного закона, что теоретически не позволяет ему занимать государственные должности. Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.

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