Спикер Верховной Рады признался в работе на Януковича

Спикер Верховной Рады Украины и бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков ранее был сторонником бывшего президента Виктора Януковича и работал в «Партии регионов». Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

По словам политика, после 2010 года он разочаровался в Януковиче и вышел из его партии. Разумков также отметил, что в «Партии регионов» были «достойные люди, были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти». Он заявил, что эти люди были нужны лишь в оппозиции, а после прихода к власти партия «выбросила их на помойку».

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Ранее стало известно, что бывший глава Службы безопасности Украины и вице-премьер страны времен Януковича Валерий Хорошковский сотрудничает с офисом нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Разумков был освобожден с поста главы партии «Слуга народа» 10 ноября. Съезд партии единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе, однако он останется в рядах политической силы. В конце августа Разумков был избран спикером Верховной Рады. Его назначение поддержали 382 депутата парламента. На выборах в Раду депутат шел в списке «Слуги народа» под первым номером.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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