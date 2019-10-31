Стало известно о сотрудничестве команды Зеленского с вице-премьером Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер страны времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский сотрудничает с офисом нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил руководитель ведомства Андрей Богдан.

По его словам, Хорошковский консультирует главу Государственной таможенной службы страны Максима Нефедова. После смены руководства таможенной службы ее доходы существенно сократились, из-за чего было решено обратиться к Хорошковскому, поскольку он является «единственным практиком», который успешно реализовывал программы ведомства. «Когда Валерий Иванович был главой таможни, то [ее] доходы за два года выросли в четыре раза», — отметил Богдан.

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При этом глава офиса президента заявил, что Хорошковский не является теневым руководителем ведомства. «Реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное, и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается», — добавил он.

На вопрос, может ли Хорошковский возглавить таможню, Богдан заявил, что, по его мнению, это было бы правильным решением, но команда Зеленского «не берет на работу людей с политическим бэкграундом».

Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года и, по данным СМИ, проживал в Монако. Перед отъездом он якобы вступил в конфликт с тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым и был вынужден написать заявление об увольнении с должности первого вице-премьера. В качестве обоснования своего решения политик назвал «несогласие относительно повторного назначения Азарова на должность премьера».

До этого Хорошковский занимал посты председателя Государственной таможенной службы (при президенте Викторе Ющенко), министра экономики и главы СБУ при Януковиче, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Азарова. Также некоторое время он был владельцем пакета акций телеканала «Интер». После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в мае 2019-го Хорошковский вернулся на Украину.

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