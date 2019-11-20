Boeing придется доработать тысячи самолетов из-за гибели пассажирки

Американскому авиастроительному концерну Boeing придется доработать кожухи двигателей на семи тысячах лайнеров 737 Next Generation (NG) из-за гибели пассажирки в апреле 2018 года. Об этом сообщает The Independent.

Специалисты американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) пришли к выводу, что у всех авиалайнеров данного типа в корпусе двигателя самолета существует потенциальная структурная уязвимость.

Председатель NTSB Роберт Самвальт (Robert Sumwalt) заявил: «Эта авария демонстрирует, что лопасть вентилятора может выйти из строя и отсоединиться не так, как это наблюдалось во время сертификационных испытаний двигателя и учитывалось при структурном анализе планера».

NTSB потребовали внести изменения в конструкцию гондолы, которые обеспечат ее структурную целостность в случае разрушения вентилятора. Представители авиастроителя настаивают, что все 737 NG безопасны и могут продолжать нормально работать, поскольку проблема была полностью устранена благодаря проверке лопастей вентилятора. Изменения в конструкцию гондолы на всех Boeing 737 NG будут внесены в долгосрочной перспективе.

Крупнейшими операторами самолетов данного типа являются авиакомпании Southwest Airlines (700 самолетов) в США и Ryanair (450 бортов) в Европе.

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В апреле 2018 года из-за необнаруженной трещины в лопасти вентилятора Boeing 737 NG авиакомпании Southwest Airlines, на высоте 32 тысячи футов произошло его разрушение. Отвалившиеся детали повредили гондолу двигателя, обломки которой пробили фюзеляж в районе места 14А. Сидевшую на нем Дженнифер Риордан (Jennifer Riordan) частично вытянуло наружу из-за разницы в давлении. Другие пассажиры немедленно пришли к ней на помощь: затащить ее обратно в салон смогли только двое взрослых мужчин. Однако из-за полученных травм женщина впоследствии скончалась.

Ранее в ноябре авиакомпания Air New Zeland была вынуждена отменить десятки международных рейсов из-за проблем с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 TEN, которые установлены на авиалайнеры Boeing 787-9 Dreamliner. Из-за проблем с лопатками турбин высокого давления на двигателях Trent 1000 TEN производителем было рекомендовано увеличить частоту их технического обслуживания. Всего было отменено 62 рейса. Неудобства затронули 14 тысяч человек.

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