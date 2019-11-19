Авиакомпания отменила десятки рейсов из-за новых проблем Boeing

Авиакомпания Air New Zeland была вынуждена отменить десятки международных рейсов из-за проблем с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 TEN, которые установлены на авиалайнеры Boeing 787-9 Dreamliner. Об этом сообщает Stuff.co.nz.

Из-за проблем с лопатками турбин высокого давления на двигателях Trent 1000 TEN производителем было рекомендовано увеличить частоту их технического обслуживания. Всего было отменено 62 рейса. Неудобства затронули 14 тысяч человек.

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Так как у Rolls-Royce нет запасных двигателей, которые могли бы быть установлены на авиалайнеры на время технического обслуживания, Air New Zeland пришлось снять Boeing 787-9 Dreamliner с ряда рейсов. Всего у компании 14 самолетов 787-9, а также четыре запасных двигателя для них.

Ранее в ноябре еще два клиента американского авиастроительного концерна Boeing отказались от покупки проблемного самолета 737 MAX. В октябре заказ на лайнер аннулировала одна из крупнейших в мире лизинговых компаний Air Lease Corp. и еще один неназванный клиент. Однако оба заказчика выбрали вместо этого другие модели Boeing.

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