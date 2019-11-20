Мэрия Москвы и Rambler Group запустили проект о столице

Комитет по туризму города Москвы совместно с АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства» и Rambler Group запустили информационный проект про Москву. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спецпроект «Твоя Москва» запущен на базе издания «Афиша Daily». На сайте доступны статьи, обзоры от блогеров, которые помогут туристам из регионов составить маршрут путешествия по неочевидным местам столицы. В то же время отмечается, что материалы окажутся полезны и для москвичей.

Посетителям сервиса доступны несколько вкладок: «Дети», «Еда», «Шопинг» и «Прогулки». Так, например, в разделе для детей можно узнать о местах в Москве, которые будут интересны современному ребенку. В разделе «Еда» туристы и москвичи смогут изучить меню и цены ресторанов, а также рекомендации по их посещению. Рубрика «Шопинг» посвящена секретам похода по московским магазинам, а также выбору сувениров и подарков. А в разделе «Прогулки» будут собраны любимые маршруты от региональных блогеров.

«Редакторы и журналисты Rambler&Co, в том числе "Афиши", накопили многолетний профессиональный опыт освещения лучшего, что происходит в Москве. Мы рады, что город предоставил нам возможность поделиться своей экспертизой с широким кругом людей», — подчеркнул креативный директор Rambler Group Кирилл Смирнов.

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