Путешествия
 

Москва попала в список лучших направлений для литературного туризма

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CNN составил список из 23 мест в мире, связанных с известными писателями и их популярными романами. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В перечень направлений литературного туризма, места в котором не ранжируются, попала Москва. Как отмечается, в российской столице по адресу Большая Садовая, дом 10, квартира 50, располагается музей Михаила Булгакова. Это помещение, в котором жил писатель, является прообразом «нехорошей квартиры» из его романа «Мастер и Маргарита».

В число туристических направлений, которые могут быть интересными книголюбам, попал и Новый Орлеан (США). В этом населенном пункте родилась американская писательница Энн Райс, там же происходит действие нескольких ее книг.

Штат Мэн в США может привлечь внимание поклонников творчества Стивена Кинга. Американский писатель-фантаст живет в городе Бангор, расположенном в данном регионе. В Мэне происходит действие многих романов и рассказов Кинга.

В списке направлений литературного туризма также оказалась Англия, связанная с такими писателями, как Джейн Остин и Джон Рональд Руэл Толкин. Кроме того, журналисты вспомнили о Стамбуле (Орхан Памук), Кубе (Эрнест Хемингуэй), Токио (Харуки Мураками), Париже (Виктор Гюго) и других.

В январе стало известно, что Москва оказалась в топ-100 самых посещаемых иностранными туристами городов. Российская столица заняла в рейтинге 42-ю позицию.

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