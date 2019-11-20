Школьница запланировала массовое убийство прихожан и попалась

Полиция американского штата Джорджия сообщила о задержании белой 16-летней девушки, планировавшей совершить нападение на церковь с большим числом чернокожих прихожан. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Правоохранительные органы обратили внимание на школьницу после жалобы одноклассников о ее намерениях. Они увидели, что девушка записывает свои желания в дневнике: там были описаны планы напасть на чернокожих прихожан епископальной церкви в городе Гейнсвилл.

Следствие установило, что дневник также содержал детальные описания того, как именно она хочет атаковать чернокожих прихожан: при помощи ножа или других острых предметов. Подчеркивается, что фразы, которыми школьница описывала свои намерения, походили на расистский манифест.

В полиции отметили, что во время подготовки к нападению девочка также искала, какие церкви с чернокожими прихожанами есть в округе. В итоге она остановилась на небольшом приходе Гейнсвилла. Школьница даже пришла в церковь, однако не смогла воплотить планы в жизнь: там было пусто. «Слава Богу, в тот день в церкви не проводили службу», — сказали полицейские.

В середине октября сообщалось, что американский полицейский столкнул чернокожего юношу с крыши. В наказание его отстранили от работы на восемь часов и лишили одного выходного дня.

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