Фанни Ардан назвала доносы основой движения против домогательств

Французская актриса и режиссер Фанни Ардан заявила, что не уважает движение против домогательств #MeToo, потому что считает, что оно основано на доносах. Об этом сообщает Meduza.

Звезда пояснила, что разбираться в случаях харассмента должны представители правосудия, а не работники СМИ, которые, по мнению артистки, занимаются линчеванием, не имея при себе никаких доказательств. «Отсутствие веры в правосудие — это конец демократии. Пресса не может играть роль суда — это очень опасно, здесь заканчивается свобода и начинается мракобесие, диктат гетто», — отметила Ардан.

По мнению актрисы, развитие движения #MeToo порождают у людей страх быть исключенным из общества. Она сравнила борьбу против домогательств с временами маккартизма в США и добавила, что тогда общество тоже жило в страхе.

Знаменитость рассказала, что сама выросла в окружении мужчин, которые всегда относились к ней с уважением. Она добавила, что ей нечего дать феминистскому движению, поскольку она не хочет помещать себя в рамки одной идеологии. «Я всегда считала, что богатство человека заключается в том, чтобы быть противоречивым. Именно поэтому я никогда не вступала и не вступлю ни в какую политическую партию с ее строгой генеральной линией и очень четкой позицией по всем вопросам», — сказала актриса.

В прошлом году Фанни Ардан выступила за право человека высказывать любое мнение по теме сексуальных домогательств. Она напомнила, что отличительная черта любой сильной страны — это свобода слова.

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