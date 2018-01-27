Фанни Ардан высказалась о дискриминации защитниц прав на приставания

Французская актриса и режиссер Фанни Ардан выступила за право человека высказывать любое мнение по теме сексуальных домогательств. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Ардан напомнила, что отличительная черта любой сильной страны — это свобода слова. По ее словам, каждый может озвучить свою точку зрения, но должен уметь нести за это ответственность.

«Любые мнения могут быть высказаны, но это личная ответственность каждого. Я вообще далека от менталитета толпы. Мне кажется, что женщина и мужчина — это противоречивые создания. Именно это делает людей такими вдохновляющими. Иначе все бы говорили и делали одно и то же. Меня именно это и привлекает», — пояснила актриса.

10 января стало известно, что 100 известных француженок, включая актрису Катрин Денев, подписали коллективное письмо против начавшейся травли мужчин, обвиненных к домогательствах. Женщины заявили, что попытку соблазнить кого-то нельзя ставить в один ряд с изнасилованием. После этого на них обрушился шквал критики, Денев пришлось извиняться.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!