Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин

Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, прорыв трубы тепломагистрали по адресу улица Аустрина, 37а произошел около 9:00. Первый пар начал подниматься над асфальтом в 9:19. Затем в следующие 15 минут образовалась заполненная кипятком промоина, в которую в 9:35 и попал автомобиль.

Мужчины не успели выбраться из салона и захлебнулись горячей водой.

19 ноября в Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. На фотографиях с места происшествия видно, что из образовавшейся ямы идет пар. Возможной причиной происшествия назвали повышение давления транспорта на участок дороги, под которым проходила теплотрасса.

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