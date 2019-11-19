Машина с людьми упала в яму с кипятком в Пензе

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В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.

В ГУ МЧС по Пензенской области изданию «Пенза Взгляд» рассказали, что инцидент произошел возле дома №37 по улице Аустрина. Яма образовалась из-за обвала асфальта, провалился автомобиль Lada Largus.

На фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль полностью провалился под землю. Из образовавшейся ямы идет пар. На место направили сотрудников прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее в Новосибирске 89-летняя женщина упала в яму с кипятком на плохо освещенной улице и получила ожоги 40 процентов тела. Инцидент произошел 2 ноября около шести вечера по местному времени. Внучка пострадавшей Татьяна рассказала, что бабушка хотела посмотреть на образовавшуюся от прорыва теплотрассы яму, но подошла слишком близко.

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