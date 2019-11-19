Коммунальщики объяснились после ЧП с утонувшими в кипятке россиянами

В Пензе перед провалом асфальта, из-за которого автомобиль с двумя людьми ушел под землю, проверяли теплотрассу и не обнаружили проблем. Об этом сообщил директор эксплуатирующей организации «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
По словам Журавлева, коммунальщики приезжали на место утром, там не было «никаких порывов и парений», показатели были в норме.
Журавлев добавил, что организация проводила «большие работы», никаких проблем не возникало. Он отметил, что компания организует похороны погибших и выплатит компенсации.
Ранее стало известно, что в Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. На фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль полностью провалился под землю. Из образовавшейся ямы идет пар.