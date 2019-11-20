Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе

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В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой. Об этом говорится в среду, 20 ноября, на сайте правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания заявил, что необходимо понять, почему никто не следил за гидравлическим режимом на теплотрассе. Он также раскритиковал работу своих подчиненных и коммунальщиков, поручив создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций. Особое внимание будет уделено участкам, где трубы проходят вблизи магазинов и пересекают дороги.

Накануне директор эксплуатирующей организации «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заявил, что в Пензе перед провалом асфальта, из-за которого автомобиль с двумя людьми ушел под землю, проверяли теплотрассу и не обнаружили проблем. По его словам, коммунальщики приезжали на место утром, там не было «никаких порывов и парений», показатели были в норме.

Ранее стало известно, что в Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. На фотографиях с места происшествия видно, что из образовавшейся ямы идет пар.

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