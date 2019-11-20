Губернатор устроил разнос из-за гибели людей в яме с кипятком в Пензе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскритиковал работу своих подчиненных и коммунальщиков после ЧП с провалом асфальта, из-за которого автомобиль с двумя людьми ушел под землю. Об этом говорится в среду, 20 ноября, на сайте правительства региона.

По словам Белозерцева, необходимо выяснить причины произошедшего и понять, почему никто не следил за гидравлическим режимом на теплотрассе.

«Ставьте вопрос перед руководством, изыскивайте средства, закупайте оборудование, делайте исследования и заменяйте изношенные участки», — распорядился губернатор. Он также дал поручение создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций. Особое внимание будет уделено участкам, где трубы проходят вблизи магазинов и пересекают дороги.

19 ноября директор эксплуатирующей организации «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заявил, что в Пензе перед провалом асфальта, из-за которого автомобиль с двумя людьми ушел под землю, проверяли теплотрассу и не обнаружили проблем. По его словам, коммунальщики приезжали на место утром, там не было «никаких порывов и парений», показатели были в норме.

Ранее стало известно, что в Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. На фотографиях с места происшествия видно, что из образовавшейся ямы идет пар.

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