В России нашли способ выявлять рак на ранних стадиях

Российские ученые нашли способ диагностировать рак желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на ранней стадии. Об этом сообщила профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Кристина Макконен, передает ТАСС.

По ее словам, исследования ученых из университетов в Белгородской, Курской и Тульской областей нашли способ в десять раз сократить показателя для выявления рака ЖКТ. Это позволит уменьшить количество лабораторных показателей и урезать расходы на диагностику заболевания.

Заведующая кафедрой «Общая патология» Тульского государственного университета Татьяна Субботина пояснила, что при лечении воздействие будет оказываться на клетки, которые могут переродиться в опухоль, снизив тем самым возникновение новообразования.

Детали разработки российских ученых пока не уточняются.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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