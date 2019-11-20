Россиянин «оккупировал» больницу с требованием спасти больную раком дочь

Житель Челябинска Михаил Кокаев заявил, что не покинет первую городскую больницу до тех пор, пока врачи не госпитализируют его 12-летнюю дочь с онкологическим диагнозом. Медики утверждают, что поводов для этого нет. Об этом сообщил Znak.com.

Кокаев рассказал, что его дочери «в последнее время» стало хуже, у нее случаются приступы слабости и с середины октября держится повышенная температура. Врачи якобы утверждают, что состояние ребенка стабильное, поэтому девочка не нуждается в госпитализации. Тогда мужчина решил сидеть в больнице «до последнего», но его попытались выгнать силой.

Мужчина рассказал, что вызвал полицию и потребовал, чтобы его дочери оказали медпомощь. В правоохранительные органы также обратилась мать девочки, однако там отказались ехать на вызов и якобы пригрозили вызвать психиатрическую бригаду для отца ребенка, который провел в больнице минимум семь часов. В итоге полицейские приехали в учреждение и взяли с Кокаева объяснения, но он отказался писать заявление.

В горздраве Челябинска Znak.com сообщили, что показаний для экстренной госпитализации нет, это подтвердили два консилиума, созванные по требованию Кокаева. Там отметили, что мужчина настаивает на стационаре, либо чтобы ему выдали больничный. Издание также выяснило, что на место вызвали психиатрическую бригаду и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Липецкой области местный житель с приступом упал у дверей поликлиники, где его и оставили лежать медики. На опубликованных кадрах видно, как мужчина лежит на крыльце и бьется в конвульсиях. Автор ролика уточняет, что это происходит в поликлинике №2 города Елец на улице Гагарина. В поликлинике заявили, что не знали о происходящем, но когда узнали — вызвали скорую. Жизни мужчины ничего не угрожает.

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