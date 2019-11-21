Путин лично займется российским флотом

Президент России Владимир Путин проведет закрытое совещание, посвященное проблемам кораблестроения и Военно-морского флота (ВМФ). Об этом со ссылкой на источник, близкий к руководству Министерства обороны, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Серия встреч пройдет со 2 по 5 декабря в Сочи. По словам собеседника издания, если раньше каждое совещание было посвящено обсуждению отдельного вида или рода войск, то сейчас решено сделать упор на каком-то одном. «Такой подход позволяет максимально глубоко погрузиться в сложные вопросы и повысить вероятность наиболее верного их решения», — объяснил источник, близкий к администрации президента.

Совещание у Путина будет посвящено как конкретным проектам, так и выполнению новой государственной программы вооружений на 2018-2027 годы, согласно которой ВМФ России должен получить более 180 кораблей и судов новых проектов. Флотская часть госпрограммы оценивается примерно в четыре триллиона рублей, часть из которых пойдет на создание подводных беспилотников «Посейдон» и строительство атомных носителей к ним, а также создание дизель-электрических подлодок проекта «Калина» и другое.

По данным «Ведомостей», в государственной программе вооружения на 2011-2020 годы на флот выделялась рекордная сумма — около 4,7 триллиона рублей. Однако это не спасло от провала: по состоянию на ноябрь 2019-го в состав ВМФ ввели только три из восьми атомных подводных лодок проекта 955 «Борей» и одну из семи многоцелевых субмарин проекта 885 «Ясень». Кроме того, сорвались планы по постройке 35 корветов и 15 фрегатов. Отмечается, что некоторые срывы произошли по объективным причинам и связаны с прекращением поставок украинских и германских дизельных двигателей для крупных надводных кораблей.

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