Россияне назвали самый сильный флот в мире

Большинство россиян (67 процентов) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в среду, 31 июля.

Второе место в этом рейтинге отводится американскому флоту: самым сильным его назвали 40 опрошенных. На третьем — китайский (15 процентов).

Помимо этого, 89 процентов российских граждан уверены, что российский флот способен защитить морские границы в случае реальной угрозы, что на 19 процентов выше показателей 2005 года.

Почти столько же респондентов находят службу в ВМФ престижной. Лишь пять процентов придерживаются противоположного мнения.

28 июля президент Владимир Путин на главном военно-морском параде в акватории Невы объявил ВМФ России всесильным. По его словам, российский флот может противостоять любому противнику.

Президент также сообщил, что состав ВМФ до конца года пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

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