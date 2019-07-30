Россию защитят 50-летними летающими лодками

Вражеские атомные подлодки (АПЛ) обнаружат и отследят модернизированные советские противолодочные самолеты-амфибии (летающие лодки) Бе-12 «Чайка», сообщают «Известия».

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По информации издания, первые самолеты получили современные бортовое оборудование, гидроакустический комплекс, датчики обнаружения и детектор магнитных аномалий, а также улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

«Известия» отмечают, что летающая лодка считается старейшим самолетом, находящимся на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России. «Этот самолет нужно серьезно модернизировать. Ему нужны новые моторы и оборудование, но самое главное — современные и эффективные средства обнаружения. Смысл в такой переделке есть», — считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

В июле сообщалось, что на возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который ВМФ не может обнаружить.

Бе-12 «Чайка» первый полет совершил в 1960 году. В 1959-1973 годы было произведено 143 таких самолета.

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