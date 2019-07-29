Стартовало производство серийных Су-57

Началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в посвященной 80-летию «Сухого» брошюре.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова подтвердили ТАСС, что в настоящее время компания приступила к выполнению контрактных обязательств. «Первый самолет будет передан заказчику до конца 2019 года», — сказал представитель чиновника.

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В июле Борисов заявил, что силовые агрегаты серийных Су-57, в настоящее время получающих двигатели первого этапа, впоследствии будут заменены на двигатели второго этапа.

В мае источник сообщил «Интерфаксу», что первый серийный Су-57 российские военные получат до ноября. В том же месяце президент России Владимир Путин анонсировал закупку для Воздушно-космических сил России 76 единиц Су-57 в период до 2028 года.

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